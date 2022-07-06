Slide1
Slide2
Slide3
Багажник КРЕПЫШ на рейлинги... Багажник КРЕПЫШ на рейлинги... 2
Багажники на рейлинги
Багажник КРЕПЫШ на рейлинги с аэродинамическими дугами (INTER) Артикул 5510 1005-1006-1007
INTER
5510 1005-1006-1007
5 Отзывов
3 600 ₽
В комплект багажника производства фирмы «INTER» (Россия) с аэродинамическими дугами входят две дуги и четыре опоры с захватами и креплениями. Дуги представляют собой специальный аэродинамический профиль из алюминия. Монтируются багажники на крышу авто на рейлинги. Внешне конструкция багажника смотрится стильно и красиво, благодаря форме и серебристому...
Жидкая кожа 30мл Жидкая кожа 30мл 2
Автохимия и автокосметика
Жидкая кожа 20 мл (Мастер Сити)
Мастер Сити
3 Отзыва
403 ₽
Серебристый Белый Черный Бежевый Серый Молочный
Жидкая кожа предназначена для ремонта (реставрации) потертостей, царапин и сквозных порезов на изделиях из натуральной и искусственной кожи, подверженных интенсивной эксплуатации.
RiMET IN - присадка для... RiMET IN - присадка для... 2
Присадки в масло
RiMET IN - присадка для двигателей всех типов (РиМЕТ) Рт-0091, РТ0167
РиМЕТ
Рт-0091, РТ0167
2 Отзыва
501 ₽
Уникальный состав RiMETIN дает возможность широко использовать его во всех типах двигателей. Препарат используется как для реанимации поверхности деталей изношенного двигателя, так и для нового автотранспорта.

Интернет-магазин автотоваров Карландия

Наши бренды

Блог

Для чего применяется синяя смазка №158
445
Для чего применяется синяя смазка №158
Данный смазочный материал улучшает работоспособность и продлевает срок службы шарнирных соединений. Подробно о преимуществах и для чего применяется синяя смазка, рассмотрим далее в статье. Читать на странице...
Чехлы из экокожи: плюсы и минусы, советы по уходу
389
Чехлы из экокожи: плюсы и минусы, советы по уходу
Сегодня большой популярностью пользуются чехлы из экокожи, плюсы и минусы которых разберем в нашей статье, а также приведем несколько практических советов по уходу от автовладельцев. Читать на странице...
Как очистить бетономешалку от застывшего бетона
476
Как очистить бетономешалку от застывшего бетона
В любом строительстве одной лопатой много не сделаешь. Работы с использованием цементного раствора зачастую предполагают применение дополнительного оборудования – бетономешалки. Как очистить бетономешалку от застывшего бетона. Читать на странице...
Как установить багажник D1 на гладкую крышу автомобиля
373
Как установить багажник D1 на гладкую крышу автомобиля
Установить багажник на крышу автомашины без посторонней помощи не представляет особой проблемы. Как установить багажник D1 на гладкую крышу автомобиля. Читать на странице...
Присадки для двигателя и трансмиссии автомобиля известного бренда РимЕТ
3588
Присадки для двигателя и трансмиссии автомобиля известного бренда РимЕТ
Назначение присадок от РиМЕТ. Разновидность регенерирующих веществ, их положительные и отрицательные стороны. Где можно приобрести восстанавливающее средство РиМЕТ. Читайте на странице...
Как пользоваться холодной сваркой Поксипол (Poxipol)
3787
Как пользоваться холодной сваркой Поксипол (Poxipol)
Холодная сварка Поксипол - первое знакомство. Какие виды бывают и в каких сферах деятельности человека могут применяться. Инструкция по применению двухкомпонентного состава Поксипол. Где купить холодную сварку. Читайте на странице...

Наш канал на YouTube

Наш канал на YouTube
Наш канал на YouTube
Наш канал на YouTube
Перейти в видео журнал
Товар добавлен в список желаний