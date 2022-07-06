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Багажники на рейлингиБагажник КРЕПЫШ на рейлинги с аэродинамическими дугами (INTER) Артикул 5510 1005-1006-1007
5 Отзывов
В комплект багажника производства фирмы «INTER» (Россия) с аэродинамическими дугами входят две дуги и четыре опоры с захватами и креплениями. Дуги представляют собой специальный аэродинамический профиль из алюминия. Монтируются багажники на крышу авто на рейлинги. Внешне конструкция багажника смотрится стильно и красиво, благодаря форме и серебристому...